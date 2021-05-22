"القوى العاملة": تعيين 426 شابا وغلق 20 منشأة مخالفة للقانون بدمياط

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة دمياط 512 شابًّا؛ منهم 4 شباب من ذوي الاحتياجات الخاصة في منشآت القطاع الخاص والاستثماري.

جاء ذلك، حسب بيان اليوم السبت، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، من مكاتب التشغيل، وبلغ عدد المسجلين بها 683 شابًّا، كما تم استخراج 717 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة

وقال وزير القوى العاملة إن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 195 منشأة بنظام الدوري والحملات، والإعادة على 108 منشآت أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 11 محضرًا، وبحث 3 شكاوى.

وقالت منى الأطروش، مدير المديرية، في تقريرها للوزير، إنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية خلال شهر أبريل الماضي بالتفتيش على 188 منشأة، وإعادة التفتيش على 118 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 40 محضر سلامة وصحة مهنية، وعمل 20 مذكرة غلق إداري، وعمل 5 ندوات توعية، فضلًا عن تلقي 47 شكوى، وتم اتخاذ إجراء قانوني حيال 18 شكوى منها، و2 شكوى منها مستوفاة، و27 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

وأضافت الأطروش: أما في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة صحيًّا واجتماعيًّا، فقامت المديرية بصرف منح بلغت 2000 جنيه للرعاية الاجتماعية لعامل من المسجلين بالمنظومة .

وتابعت مدير المديرية: أما في مجال التدريب المهني فقامت المديرية بعمل دورة تدريبية على مهنة كهرباء المنازل لـ10 متدربين، ودورة تدريبية على مهنة التفصيل والحياكة لـ10 متدربات بوحدة التدريب المتنقلة بقرية أبو راشد، كما يتم التدريب على مهنة التفصيل والحياكة لـ 15 متدربة بمركز التدريب المهني بدمياط الجديدة.

ونوهت الأطروش بأنه في مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، تابعت المديرية التفتيش على 415 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.