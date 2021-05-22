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الجزار ووزير الطاقة التنزاني يتابعان تنفيذ مشروع سد ومحطة كهرباء جوليوس نيريري

12:50 م السبت 22 مايو 2021
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كتب- محمد عبدالناصر:

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والوفد المرافق له، اليوم السبت، خلال زيارته إلى تنزانيا، اجتماعاً مع وزير الطاقة التنزاني الدكتور ميدارد كاليماني، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع سد ومحطة كهرباء جوليوس نيريري لتوليد الطاقة الكهرومائية، بحضور السفير المصري بتنزانيا، ومسؤولي التحالف المصري المنفذ للمشروع "المقاولون العرب- السويدي إلكتريك".

وأشاد الدكتور ميدارد كاليماني، وزير الطاقة التنزاني، بالجهد المبذول من التحالف المصري "شركتي المقاولون العرب، والسويدي إلكتريك" المُنفذ للمشروع، والتعاون المقدم من الحكومة المصرية، ودعمها الكامل لتنفيذ هذا المشروع القومي للشعب التنزاني، مطالبًا بتكثيف المتابعة من كبار المسؤولين، والالتزام بالتوقيتات الزمنية للمشروع.

وأكد الجزار، على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع تنفيذ مشروع سد ومحطة كهرباء جوليوس نيريري لتوليد الطاقة الكهرومائية، بشكل دائم، موضحًا أن من أولى تكليفات الرئيس السيسي له، عقب توليه حقيبة الإسكان، الاهتمام بمتابعة تنفيذ هذا المشروع القومي المهم لأشقائنا في دولة تنزانيا.​

عاصم الجزار وزير الطاقة التنزاني محطة كهرباء جوليوس نيريري

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