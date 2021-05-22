الجامعة العربية تشيد بجهود مصر وعدة دول عربية في مساندة الشعب الفلسطيني

القاهرة- (أ ش أ):

أشاد السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية بالدور الذي قامت به عدة دول عربية في مقدمتها مصر في مساندة الفلسطينيين ودعمهم في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة خاصة ضد قطاع غزة خلال الأيام الماضية.

وقال السفير حسام زكي - في تصريح على هامش مشاركته في الجلسة التي عقدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين وزعته الجامعة العربية - إن " الأمين العام للجامعة السيد أحمد أبو الغيط يثمن بشكل خاص الجهود الحثيثة التي بذلتها ولا تزال كل من مصر والأردن وقطر لحقن الدماء الفلسطينية ووقف المواجهات وإطلاق النار في إطار من الحفاظ علي المصالح الفلسطينية".

وأضاف السفير زكي أن " الأزمة الأخيرة كشفت عن التفاف عربي كامل حول القضية الفلسطينية، على المستويات الشعبية والرسمية".

وأكد الأمين المساعد أن "الفلسطينيين أظهروا بطولة في مواجهة الآلة العسكرية الإسرائيلية التي ارتكبت انتهاكات وخروقات مشينة للقانون الدولي الإنساني لابد أن تتحمل المسئولية عنها".

وشدد على " ضرورة ألا تذهب تضحيات الفلسطينيين سدى، وأن تتواصل حالة الالتفاف العربي حول الفلسطينيين وقضيتهم، فثمة حاجة ماسة للعمل على إعادة إعمار ما هدمته يد الاحتلال في غزة، كما يتوجب العمل كذلك على دعم صمود المقدسيين الذين نجحوا في ايصال صوتهم للعالم، الذي صار أكثر اقتناعا بعدالة قضيتهم في ظل ما يتعرضون له من تطهير عرقي وتهجير قسري".​