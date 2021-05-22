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مصدر بـ"الكهرباء" يكشف أسباب انقطاع التيار عن الأردن

07:44 ص السبت 22 مايو 2021
مصدر بـ"الكهرباء" يكشف أسباب انقطاع التيار عن الأردن

أرشيفية

كتب- محمد صلاح:
كشف مصدر مسئول بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، عن اتصالات مستمرة مع الأشقاء في الأردن لتقديم أي دعم للمساهمة في مواجهة مشكلة انقطاع الكهرباء عن أجزاء كبيرة بالمملكة الأردنية نتيجة أعطال طارئة فى شبكة الكهرباء نتج عنها حدوث انقطاعات بعدد من المناطق.

وأضاف المصدر لمصراوي، أن مصر تقوم بالربط الكهربائي مع الأردن بما يقرب من ٥٠٠ ميجاوات يوميًا خلال الفترة الحالية حيث تم خفضها نتيجة قيام المملكة الأردنية بإنشاء محطات إنتاج كهرباء من الطاقة الشمسية.

وأكد المصدر أن هناك عطل حدث بإحدى دوائر الربط بالأردن، تسبب فى حدوث الانقطاع، مشيرًا إلى أنه يتم التنسيق مع الجانبين المصري والأردني للتغلب على تلك المشكلة في أسرع وقت وتوفير الطاقة الكهربائية اللازمة لها خاصة أن مصر لديها قدرات كهربائية كبيرة.

يذكر أن معظم المحافظات الأردنية، شهدت أمس الجمعة، انقطاعًا مفاجئ بالتيار الكهربائي.

الشركة المصرية لنقل الكهرباء انقطاع الكهرباء أعطال طارئة الأردن

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