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​"تنسيقية شباب الأحزاب" تثمن الجهود المصرية لوقف إطلاق النار في فلسطين

05:00 ص السبت 22 مايو 2021
​"تنسيقية شباب الأحزاب" تثمن الجهود المصرية لوقف إطلاق النار في فلسطين

تنسيقية شباب الأحزاب

قالت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنها تابعت عن كثب تطورات الأوضاع في فلسطين، وقرار وقف إطلاق النار غير المشروط من الشعب الفلسطيني ودولة الاحتلال، وتثمن التنسيقية الجهود المصرية الدؤوبة من أجل الوصول إلى اتفاق يحفظ دماء الأبرياء والمدنيين.

وأضاف التنسيقية في بيانها، أنها تتقدم التنسيقية بخالص الشكر للجهود المضنية للقيادة السياسية المصرية، التي تثبت مرةً أخرى دعمها المطلق للقضية الفلسطينية انحيازًا للحق والعدل، فإنها تدعو المجتمع الدولي لدعم الجهود المصرية المستمرة لإيجاد حل جذري لمعاناة الشعب الفلسطيني في قضيته الإنسانية العادلة، وبما يحفظ حقوق الإنسان الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، استنادًا لمقررات الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة الصادرة في هذا الشأن، والتي تكفل حق الجميع في العيش المشترك بأمن وسلام.

وتؤكد التنسيقية أن السلام العادل والشامل لا يتحقق إلا بحل الدولتين، مع الإيقاف الفوري لسياسات التهجير أو فرض الأمر الواقع.

تنسيقية شباب الأحزاب فلسطين الجهود المصرية وقف إطلاق النار

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