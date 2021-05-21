بتوجيهات من الرئيس السيسي.. دعم قطاع غزة بـ130 شاحنة محملة بـ2600 طن (فيديو)

(مصراوي):

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة، قدمت مصر أضخم قافلة مساعدات للقطاع، عبارة عن 130 شاحنة عملاقة محملة بـ2500 طن مواد غذائية.

وأضاف راضي، أن القافلة ضمت أدوية، وألبان أطفال، وملابس، ومفروشات، وأجهزة كهربائية، وغيرها من المواد المتنوعة المقدمة من خلال صندوق تحيا مصر.