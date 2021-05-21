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الحكومة تكشف حقيقة اختلاف أسعار شرائح الكهرباء بسبب نوع العداد

09:58 م الجمعة 21 مايو 2021
الحكومة تكشف حقيقة اختلاف أسعار شرائح الكهرباء بسبب نوع العداد

الكهرباء

كتب- أسامة علي:

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، تداولت أنباء بشأن اختلاف أسعار شرائح الكهرباء، وفقًا لنوع العداد المستخدم.

وأضاف المركز أنه بعد الرجوع لوزارة الكهرباء، أكدت أنه لا صحة لاختلاف أسعار شرائح الكهرباء وفقاً لنوع العداد المستخدم، موضحة أن أسعار شرائح الكهرباء لا علاقة لها بنوع العدادات سواء كانت تقليدية أو مسبوقة الدفع.

وشددت الوزارة على اختلاف أسعار شرائح الكهرباء، وفقًا للقطاع المستهلك، وليس باختلاف نوع العداد، حيث يختلف سعر الشريحة للقطاع المنزلي عن القطاع التجاري، وكذلك القطاع الصناعي والمرافق العامة.

أسعار الكهرباء عدادت الكهرباء المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مواقع التواصل الاجتماعي

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