Masrawy logo white

انطلاق فعاليات التدريب المصري الإماراتي المشترك (زايد 3)

09:30 م الجمعة 21 مايو 2021
انطلاق فعاليات التدريب المصري الإماراتي المشترك (زايد 3)

فعاليات التدريب المصري الإماراتي

كتب- أحمد مسعد:

انطلقت فعاليات التدريب المصري الإماراتي المشترك (زايد 3) والذي يستمر على مدار أسبوعين بدولة الإمارات العربية المتحدة بمشاركة وحدات من القوات الخاصة لكلا البلدين الشقيقين.

ويشتمل التدريب على العديد من الأنشطة والفعاليات من بينها نقل وتبادل الخبرات التدريبية بين الجانبين، والتدريب على إدارة أعمال قتال مشترك بين العناصر المشاركة، وتضمنت مراحل الإعداد لهذا التدريب رفع معدلات الكفاءة الفنية والقتالية للعناصر المشاركة وتأكيد الأهداف التدريبية المطلوب تنفيذها خلال التدريب لتوحيد المفاهيم وصقل مهارات العناصر المشاركة بما يساهم في تحقيق أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي.

يأتي التدريب (زايد 3) في إطار حرص القوات المسلحة على تعزيز أواصر التعاون العسكري وتبادل الخبرات مع الدول الشقيقة والصديقة وفرض المواقف الطارئة وإيجاد أنسب الحلول أثناء إدارة العمليات المشتركة ضد القوى المعادية وتطوير العمل المشترك بين القوات المسلحة المصرية والإماراتية لمواجهة التحديات في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة.

فعاليات التدريب المصري الإماراتي الإمارات العربية القوات الخاصة القوات المسلحة المصرية

الخبر التالى:

الأزهر يُكذب الادعاءات الصهيونية حول القدس

كورونا.. لحظة بلحظة

1160

إصابات اليوم

57

وفيات اليوم

1003

متعافون اليوم

249238

إجمالي الإصابات

14498

إجمالي الوفيات

183696

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا