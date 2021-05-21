بمشاركة 30 نائبًا.. ننشر صور البرلمانيين المشاركين في قافلة غزة

وكيلا النواب والشيوخ وعدد من الوزراء يؤدون صلاة الجمعة بمسجد أبو شقة

(مصراوي):

كشف النائب رحمي بكير عضو مجلس النواب، تفاصيل مشاركة 30 نائبًا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في أكبر قافلة من المستلزمات الطبية والمواد الغذائية والتموينية، مقدمة من ائتلاف دعم مصر لدعم قطاع غزة بعد العدوان الإسرائيلي الأخيرة تحملها 80 شاحنة.

وأعلن ائتلاف دعم مصر في البرلمان ويضم أحزاب: (حماة الوطن ومستقبل وطن والشعب الجمهوري إضافة الى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين) تنظيم قافلة مساعدات للشعب الفلسطيني تتحرك إلى معبر رفح.

ويأتي ذلك في إطار تحمل الدور المجتمعي تجاه قضية فلسطين وبالتزامن مع إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عن دعم مصر لإعادة إعمار غزة بمبلغ 500 مليون دولار ويقوم بالتنفيذ الشركات المصرية.