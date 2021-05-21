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الصحة: جاري البدء الفوري في تطيعم نزلاء السجون بلقاح كورونا

08:36 م الجمعة 21 مايو 2021
الصحة: جاري البدء الفوري في تطيعم نزلاء السجون بلقاح كورونا

الدكتورة هالة زايد

كتب– أسامة علي:

كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة استراتيجية الوزارة في توزيع اللقاحات والتطعيم ضد فيروس كورونا.

قالت وزيرة الصحة، خلال استلام الدفعة الثانية من لقاح "سينوفارم" المضاد لفيروس كورونا في مطار القاهرة، إن هناك 3 أبعاد الأول للأطقم الطبية والثاني المرضى وكبار السن والثالث هي القطاعات الاقتصادية في الدولة، مؤكدة أنه تم اعطاء اللقاح لأكثر من 95% من العاملين في السياحة والأنشطة التابعة لها مثل البازرات والسفاري.

وأضافت أنه تم اتخاذ قرار في مجلس الوزراء بالبدء تطيعم العاملين في السياحة في القاهرة والساحل الشاملي، تزامنًا مع فتح السفر الدولي لدول الخليج، مؤكدًا أن جنوب سيناء والبحر الأحمر من أكثر المناطق الآمنة كمقاصد سياحية في العالم.

وأشارت إلى أنه جاري البدء الفوري في تطيعم نزلاء السجون.

هالة زايد لقاح كورونا نزلاء السجون فيروس كورونا كوفيد 19 وزارة الصحة

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