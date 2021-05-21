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مستشفى مصر للطيران تفتتح وحدة للتطعيم ضد فيروس كورونا

07:56 م الجمعة 21 مايو 2021
مستشفى مصر للطيران تفتتح وحدة للتطعيم ضد فيروس كورونا

الطيار عمرو أبو العينين

كتب- محمد عبيد:

صرح الطيار عمرو أبو العينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أنه تقرر انطلاق حملة لتطعيم العاملين في قطاع الطيران المدني، وشركات مصر للطيران ضد ڤيروس كورونا المستجد، في إطار توجيهات وزير الطيران المدني، وفي ضوء التعاون المثمر بين وزارة الطيران المدني وشركاتها التابعة ووزارة الصحة والسكان في مواجهة جائحة كورونا.

وقال أبوالعينين من المقرر البدء بتطعيم جميع أفراد الركب الطائر، بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، وجميع العاملين بالصفوف الأمامية في خدمة المسافرين في مختلف مواقع العمل، حرصًا على سلامتهم وسلامة الركاب على طائرات الشركة، بالتوازي مع تطعيم الأطقم الطبية، الذين يتعرضون يوميًا لأخطار الإصابة بالفيروس، حرصًا على سلامتهم و سلامة جميع المرضى والمترددين على المستشفى من داخل وخارج قطاع الطيران المدني.

وتابع أبوالعينين أن القرار جاء للتيسير على جميع العاملين في قطاع الطيران المدني، ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الوزارة لمواجهة فيروس كورونا.

عمرو أبو العينين الشركة القابضة لمصر للطيران وزارة الطيران المدني فيروس كورونا لقاح كورونا

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