79 نائب و80 شاحنة.. وفد الأحزاب المصرية يصل إلى معبر رفح تضامنًا مع قطاع غزة

(مصراوي):

وصل إلى معبر رفح البري وفد من مجموعة أحزاب مصرية بعد ظهر اليوم الجمعة، لإعلان التضامن مع قطاع غزة وتقديم كميات كبيرة من المواد الغذائية والطبية والمساعدات الإنسانية باسم الشعب المصري إلى الشعب الفلسطيني بقطاع غزة.

وأشار النائب فايز أبو حرب، نائب مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن بشمال سيناء إلى أن وفد التضامن يرأسه النائب أشرف رشاد رئيس حزب مستقبل وطن، ويضم 79 نائبًا برلمانيًا ما بين مجلسي النواب والشيوخ المصريين، بالإضافة إلي 80 شاحنة من المواد الغذائية والطبية والمساعدات الإنسانية لتقديمها إلى الشعب الفلسطيني طبقا لتوجيهات القيادة السياسية.

وكان في استقبال الوفد ومرافقته إلى معبر رفح الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، ويسري جاسر أمين تنظيم حزب مستقبل وطن بشمال سيناء ونواب المحافظة لمجلسي النواب والشيوخ

وأكد النائب علاء عابد نائب حزب مستقبل وطن مشاركة تضامنية من أحزاب مستقبل وطن، حماة وطن، الشعب الجمهوري، وتنسيقية شباب الأحزاب، مؤكدًا دعم جميع الأحزاب المصرية والشعب المصري في تضامنه مع الشعب الفلسطيني الشقيق، مشيرًا إلى التقدير العالمي للرئيس عبدالفتاح السيسي للمساهمة في إعادة إعمار غزة بمبلغ 500 مليون دولار.