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حملة صندوق "تحيا مصر" لدعم غزة تلقى تفاعلًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي

06:39 م الجمعة 21 مايو 2021
حملة صندوق "تحيا مصر" لدعم غزة تلقى تفاعلًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي

كتب- محمد عبدالناصر:

لاقت حملة صندوق تحيا مصر، لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، تفاعلا كبيرا من رواد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وذلك بعد أن أعلن الصندوق عن فتح حساب خاص بتلقي المساهمات من داخل وخارج مصر في إعادة إعمار غزة، وكذلك التحضير لإطلاق قافلة مساعدات إنسانية للأشقاء في القطاع، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وفعل الصندوق حساب باسم (037037 - إعادة أعمار غزة) في كل البنوك المصرية، لاستقبال المساهمات والتبرعات بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، فضلا عن استقبال المساهمات أون لاين عبر الموقع الإلكتروني اضغط هنا

وفي ذات السياق يطلق صندوق تحيا مصر خلال ساعات قافلة مساعدات إنسانية لقطاع غزة، تحت شعار (نتشارك من أجل الإنسانية)، وتتضمن أكثر من 120 حاوية محملة بمساعدات تشمل المواد الغذائية الجافة، وخضروات، ودواجن مجمدة، وفاكهة، بالإضافة إلى (مراتب- وسجاد- أغطية)، ومطهرات، وكمامة طبية، وكذلك ملابس وأدوية.

يذكر أن صندوق تحيا مصر أطلق حملة (نتشارك من اجل الإنسانية)، بهدف تشجيع كل أطراف العمل المجتمعي على التنافس وبذل المزيد من الجهد لتحقيق أرقاما قياسية في العمل الخيري والتكافلي في مختلف دول العالم.

صندوق تحيا مصر غزة مواقع التواصل الاجتماعي القدس فلسطين

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