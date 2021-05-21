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الرئيس السيسي ينعى الفنان الراحل "سمير غانم"

05:51 م الجمعة 21 مايو 2021
الرئيس السيسي ينعى الفنان الراحل "سمير غانم"

الرئيس عبدالفتاح السيسي

(مصراوي):

غرد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ناعيًا الفنان سمير غانم عبر حسابه الرسمي، في موقع "تويتر".

وقال الرئيس السيسي: "أنعى بمزيد من الحزن والأسى الفنان سمير غانم الذي رحل عن عالمنا أمس، تاركًا خلفه ميراثًا عظيمًا من الأعمال التي رسمت البسمة على وجوه المصريين والأمة العربية، فقد كان الراحل خير نموذج للفنان الذي عاش من أجل نشر البهجة وإسعاد الجميع. رحم الله الفنان الراحل، وألهم أسرته الصبر والسلوان".

ورحل غانم، أمس الخميس، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، عن 84 سنة.

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