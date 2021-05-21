بمشاركة مسلمين وأقباط.. كنائس قبطية تستضيف حملات التطعيم بلقاح كورونا - صور

كتب- مينا غالى:

استضافت عدة كنائس قبطية، حملات للتطعيم بلقاح كورونا في إطار جهود وزارة الصحة لإيصال اللقاح لأكبر عدد ممكن من المواطنين.

واستضافت كنيسة مارجرجس بقليوب، اليوم الجمعة، حملة من وزارة الصحة لتطعيم الأقباط والمسلمين بلقاح فيروس كورونا داخل الكنيسة، حيث توافر مئات المواطنين للحصول على لقاح كورونا، بشرط التسجيل على موقع وزارة الصحة والحصول على رقم التسجيل، مع التأكد بواسطة الأطباء المتواجدين ضمن الحملة، من خلو المواطن المتقدم من أي أمراض أو إصابات بكورونا تعوق الحصول على اللقاح.

جاء ذلك تحت رعاية قداسة البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة وتوابعها، وبإشراف القمص أنطونيوس عزوز راعي الكنيسة والقمص مرقوريوس دميان والقس مارك ناجي والقس هرمينا عبد المسيح كهنة الكنيسة.

كما استضافت كنيسة السيدة العذراء والأنبا توماس بعزبة ناشد التابعة لمطرانية الأقباط الأرثوذكس بالشرقية، أمس الأول الأربعاء، حملة تلقى لقاح فيروس كورونا.

وتوافد منذ الصباح الباكر عدد من أبناء الكنيسة لتلقى اللقاح تح رعاية وإشراف قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، والأنبا مقار أسقف الشرقية ومدينة العاشر من رمضان، وبإشراف مباشر من القس متياس نجيب بواسطة فريق متحرك من وحدة النحاسين بالعزبة التابعة إليها الكنيسة.

وحضر في هذا اليوم مدير إدارة فاقوس الصحية ومدير الوحدة المحلية بالنوافعه خلال تلقى اللقاح بكنيسة العذراء والأنبا توماس.

وكان البابا تواضروس أعلن عن تلقيه الجرعة الأولى من لقاح " سينوفارم"، المضاد لفيروس كورونا، في مارس الماضي، وتلقى الجرعة الثانية خلال شهر إبريل، يحرص البابا في هذه الآونة على تناول موضوعات متنوعة وحث حلول وطرق التعامل المناسبة مع الأحداث الاستثنائية التي تمر بها مصر والعالم إثر تفشي جائحة كورونا لأكثر من عام ولا تزال تتسبب في إغلاق المنافذ والبلدان تفاديًا لانتشارها وزيادة أعداد الإصابات.

وفي 5 مايو الماضي، أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة في محافظة الدقهلية، إنه تم البدء في فعاليات تطعيم الأباء الكهنة والقساوسة بكنائس المنصورة.

وتوجه مكي، لكنيسة الشهيد استفانوس بالمنصورة، وقدم التهاني بمناسبة عيد القيامة المجيد، كما شهد تطعيم عدد كبير من الأباء بالكنيسة، وتابع مرحلة ما قبل التطعيم والاطمئنان على الحالة الصحية للمتلقي حتى مرحلة متابعة الفرد بعد تلقيه اللقاح.

وفي 7 مايو الماضي، استضافت كنيسة الملاك ميخائيل بمدينة فاقوس، حملة لتطعيم المواطنين والعاملين من الأقباط بلقاح كورونا، وذلك تيسيراً عليهم من مشقة السفر، حفاظاً عليهم من هذا الوباء والإصابة بفيروس كورونا، كما تم التأكد من جاهزية الفرق الطبية، واتباع خطوط السير المحددة، وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التطعيم، وكذلك التأكد من قياس العلامات الحيوية للمواطنين بعد التطعيم.

وفي 14 مايو الماضي، أجرت الفرق الطبية لليوم الثاني على التوالي، إجراءات منح الآباء القساوسة والأساقفة بجميع إدارات الإسماعيلية، لقاح كورونا داخل كنائس المحافظة.

وتوجهت فرق طبية بإدارة التل الكبير، برئاسة الدكتور سيد عبد الهادي، لكنيسة السيدة مريم العذراء، وأنهت منح الأب حبيب صابر، راعي الكنيسة، والأساقفة والعاملين في الكنيسة اللقاح.

وقال صابر خلال تلقيه اللقاح، إنه فرصة جيدة لمحاربة الفيروس اللعين، مشيراً إلى أن أطباء مصر هم مصدر الاطمئنان لكافة المواطنين.