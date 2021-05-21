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مصدر بأسرة أحمد بهجت يكشف موعد وصوله جثمانه من أمريكا

05:07 م الجمعة 21 مايو 2021
مصدر بأسرة أحمد بهجت يكشف موعد وصوله جثمانه من أمريكا

رجل الأعمال أحمد بهجت


كتب – محمد عمارة

كشف مصدر داخل أسرة رجل الأعمال أحمد بهجت، عن موعد وصول جثمانه من أمريكا.

وقال المصدر لمصراوي، الجمعة، أن جثمان رجل الأعمال الراحل، يصل مطار القاهرة يوم الاثنين المقبل، بعد انتهاء إجراءات شحن الجثمان.

وتوفي صباح اليوم، رجل الأعمال الدكتور أحمد بهجت عن عمر يناهز 70 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

وأكدت شهد بهجت، ابنة رجل الأعمال الراحل، أن تفاصيل الجنازة والعزاء ستعلن قريبًا، بعد إنهاء الترتيبات، ونعته على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلة: "إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك يا أبي لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا .. إنا لله وإنا إليه راجعون"، داعية له بالرحمة والمغفرة.

وأحمد بهجت هو مؤسس مجموعة شركات بهجت صاحب تليفزيون دريم وصاحب دريم بارك و شركة إنترنت مصر ودريم لاند وشركة جولدي للأجهزة الكهربائية.

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