وزيرة البيئة تلتقي ممثلي برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية

كتب- محمد نصار:

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بممثلي برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لمناقشة عدة مقترحات للتحالف من أجل العمل على حل مشكلة المخلفات البلاستيكية.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الاجتماع بحث سبل التعاون بين الطرفين للحد من المخلفات البلاستيكية في المدن الساحلية، خاصة شرم الشيخ والغردقة لوجود كميات كبيرة من المخلفات البلاستيكية في البحار في هذه المناطق، موضحةً أنه تم طرح العديد من الأفكار الخاصة بالبلاستيك في الاجتماع تتماشى مع الدولة وقانون المخلفات مما يساعد على تطبيقها على أرض الواقع.

وأشارت وزيرة البيئة أن الاجتماع يأتي في إطار نجاح الوزارة مع المشروعات التي يشارك فيها القطاع الخاص في مجال المخلفات مثل مشروع "دورنا" مع نستلة وفِي إطار مذكرة التفاهم العالمية ما بين برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وتحالف النفايات العامة ورغبة برنامج الأمم المتحدة في استغلال وضع البرنامج الاستراتيجي للتقدم بمشروعات تم اعداد دراسة الجدوى لها.

وأضافت فؤاد أن الاجتماع يعد تأكيداً على اهتمام برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بدعم القضايا المرتبطة بالتنمية البيئية المستدامة كمحور أساسي في خطة البرنامج الاستراتيجية ومحرك رئيسي لدفع عمليات التنمية والسلام لتحسين الظروف المعيشية للجميع.

وقد ناقشت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال الاجتماع ممثلي البرنامج حول إمكانية استخدام وقود ديزل يورو “5” الصديق للبيئة في وسائل النقل والمواصلات بالتعاون مع الجهات المعنية وذلك للحصول على هواء نظيف خالي من التلوث البيئي، وذلك فى ضوء التأثيرات الكبيرة لانبعاثات قطاع النقل على قضايا المناخ.