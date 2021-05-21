هيئة الدواء تعلن عن 5 دورات تدريبية للصيادلة خلال مايو

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت هيئة الدواء المصرية، تنظيم مركز التدريب المهني المستمر التابع للهيئة، 5 دورات تدريبية للسادة الصيادلة العاملين بالهيئة والعاملين بالقطاع الدوائي المصري بشكل عام.

وبحسب بيان اليوم الجمعة، تهدف تلك الدورات للاهتمام بمحور التدريب الذي يعد أحد أهم ركائز استراتيجية مصر لعام ٢٠٣٠ ، والذي يساعد في الارتقاء بمستوى الأداء الصيدلي من خلال تدريبه على أحدث التقنيات العلمية في مجال رقابة الجودة وممارسات التصنيع الجيد، وهو ما يعود بالنفع على المواطن المصري، ويمكنه من الحصول على دواء يتمتع بأعلى درجات المأمونية والفاعلية والجودة العالية.

وأشارت الهيئة إلى أن التسجيل بالنسبة للصيادلة الراغبين في الاشتراك يكون من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بهيئة الدواء المصرية http://www.edaegypt.gov.eg

وكذلك عبر الصفحة الرسمية للهيئة على موقع فيس بوك https://www.facebook.com/egyptiandrugauthority/