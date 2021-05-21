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هيئة الكتاب تفوز بجائزتين من جوائز ساويرس الثقافية

03:57 م الجمعة 21 مايو 2021
هيئة الكتاب تفوز بجائزتين من جوائز ساويرس الثقافية

الهيئة العامة للكتاب

مصراوي

حصلت إصدارات الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، على جائزة ساويرس الثقافية لأفضل عمل في فرعين من فروع الجائزة كبار الأدباء والنقد الأدبى.

وذهبت جائزة أفضل مجموعة قصصية في فرع كبار الأدباء للكاتب سمير الفيل عن مجموعته " أتوبيس خط 77 " ، التى اصدرتها هيئة الكتاب وتتضمن المجموعة 12 نصا سرديا ٬ تعالج المشكلات الاجتماعية التي يتعرض لها المجتمع، في قضايا تخص العلاقة بين الرجل والمرأة٬ كما تكشف تلك العلاقات الشخصية التي تسود الأوساط الشعبية.

وذهبت جائزة أفضل عمل في النقد الأدبي مناصفة للدكتور عبد الناصر هلال ، أستاذ ورئيس قسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة حلوان،عن كتابه " الالتفات البصري من النص إلى الخطاب " الصادر عن هيئة الكتاب ، ويتناول الكتاب مفهوم الالتفات البصرى الذى يتحقق عبر حركة المرئى الذى تخلقه اللغة، وآليات تعبيرية أخرى، وكيفية تشكيلها.

جائزة ساويرس الثقافية مؤسسة ساويرس للتنمية الهيئة المصرية للكتاب

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