Masrawy logo white

مصدر بأسرة رجل الأعمال أحمد بهجت يكشف وصيته لأبنائه قبل وفاته بأمريكا

03:28 م الجمعة 21 مايو 2021
مصدر بأسرة رجل الأعمال أحمد بهجت يكشف وصيته لأبنائه قبل وفاته بأمريكا

أحمد بهجت

كتب - محمد عمارة:

كشف مصدر بأسرة رجل الأعمال الراحل أحمد بهجت، آخر ما قاله لأبنائه قبل وفاته، صباح الجمعة، بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي، الجمعة، إن رجل الأعمال الراحل أحمد بهجت قال أبنائه قبل وفاته:"أدعوكم أن تساعدوا الفقراء، وأن تكونوا دائما في خدمة الوطن، وأن يستمر العمل الذي تركته لكم".

وأشار المصدر، إلى أن رجل الأعمال الراجل أحمد بهجت أوصى أبناءه بالمداومة على أفعال البر، وتقديم يد العون والمساهمة لهم والمحتاجين.

توفي صباح اليوم، رجل الأعمال الدكتور أحمد بهجت عن عمر يناهز 70 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

وأكدت شهد بهجت، ابنة رجل الأعمال الراحل، أن تفاصيل الجنازة والعزاء ستعلن قريبًا، بعد إنهاء الترتيبات، ونعته على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلة: "إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك يا أبي لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا .. إنا لله وإنا إليه راجعون"، داعية له بالرحمة والمغفرة.
وأحمد بهجت هو مؤسس مجموعة شركات بهجت صاحب تليفزيون دريم وصاحب دريم بارك و شركة إنترنت مصر ودريم لاند وشركة جولدي للأجهزة الكهربائية.

اقرأ أيضا:

مصدر بأسرة أحمد بهجت يكشف سبب وفاته

أحمد بهجت وصية أحمد بهجت وفاة أحمد بهجت

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1160

إصابات اليوم

57

وفيات اليوم

1003

متعافون اليوم

249238

إجمالي الإصابات

14498

إجمالي الوفيات

183696

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:بث مباشر.. جنازة سمير غانم (لحظة بلحظة)

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا