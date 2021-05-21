تطعيم المدرسين والعاملين بالجامعات.. وزيرة الصحة: العودة الآمنة للدراسة في هذا الموعد

كتب – أسامة علي:

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أنه تم اتخاذ قرار بتطعيم كل من يشرف على امتحانات الثانوية العامة وكذلك أعضاء هيئة التدريس والإداريين بالجامعات، ابتداءً من شهر يونيو المقبل.

وأضافت وزيرة الصحة، في تصريحات لها، أثناء استقبال الدفعة الأولى من المواد الخام بمطار القاهرة لتصنيع لقاح سينوفارم، الجمعة، أنه سيتم عمل تغطية كاملة لجميع المدرسين، وهم حوالي 2 مليون، والعاملين، والجامعات المصرية، ليكون سبتمبر المقبل عودة آمنة للدراسة في مصر.

وشددت وزيرة الصحة، على أن الحصول على اللقاح لا يعني عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية في مواجهة كورونا.

واستقبل مطار القاهرة الدولي، الجمعة، أول دفعة من المواد الخام، والتي تستخدم لتصنيع حوالي مليوني جرعة من لقاح "سينوفاك" الصيني، بالإضافة إلى 500 ألف جرعة من لقاح سينوفارم، وكان في استقبالها داخل أرض المهبط الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، وقيادات من الوزارة، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير لقاحات فيروس كورونا.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار، إن المواد الخام واللقاحات وصلت على طائرة تابعة لشركة مصر للطيران، وقام فريق من الخدمات الأرضية بإنهاء إجراءات شحنها وخروجها من الطائرة، وقامت السلطات بإنهاء إجراءات الإفراج الجمركي عن الشحنة.

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