رحيل أحمد بهجت.. أبرز المعلومات عن رائد الصناعة والإعلام والتطوير العقاري

كتب- مينا غالى:

أعلنت مجموعة شركات بهجت منذ قليل، وفاة رجل الأعمال أحمد بهجت، بعد صراع طويل مع المرض عن عمر يناهز 70 عامًا.

والدكتور أحمد بهجت نموذجا فريدا لرجل الأعمال الوطنى الناجح، فبعد أن اخترع بوصلة مواقيت الصلاة الإلكترونية فى الولايات المتحدة الأمريكية وحقق نجاحا علميا باهرا هناك، عاد إلى مصر ليبدأ فيها رحلته العملية الطويلة، فكان له بصمته الواضحة فى تطوير الصناعة الوطنية، وأنشأ عدة مصانع أتاحت العديد من السلع الإلكترونية للمصريين من خلال شركته الشهيرة جولدي.

وأصبح رجل الأعمال أحمد بهجت، أول مطور عقارى فى مصر وإفريقيا، بعدما أنشأ أول تجمع سكنى هو مدينة دريم لاند فى مدينة 6 أكتوبر، وتبعه العديد من رجال الأعمال المصريين والعرب، كما كان وكيل شركة إنترفال العالمية للسياحة في مصر، ثم أنشأ أكبر مدينة ملاهى فى الشرق الأوسط هى دريم بارك.

وأسس بهجت أول قناة فضائية خاصة فى مصر وهى قناة دريم الفضائية، التي ساهمت في دعم وتطوير الإعلام المصري عبر سنوات طويلة.

تخرج أحمد بهجت في هندسة القاهرة قسم هندسة الاتصالات والإلكترونيات عام 1974، وتم تعيينه كمعيد بالجامعة في قسم الرياضيات والعلوم الطبيعية، واستطاع أن يحصل على شهادة الماجستير في عام 1977 في كلية العلوم جامعة عين شمس، ثم سافر إلى الولايات المتحدة عام 1978 لاستكمال دراسته في معهد جورجيا تك، إلى أن حصل على شهادتي البكالوريوس عام 1979 والدكتوراه في العام 1982.

كانت بدايته أثناء دراسته الدكتوراه في الولايات المتحدة عام 1982 واخترع جهاز منبه، يحسب مواقيت الصلاة في أي بلد في العالم واتجاه القبلة، حيث يتم إدخال خطوط الطول والعرض، أو إدخال اسم المدينة، ويقوم المنبه بحساب مواقيت الصلاة لكل يوم، ودخل بهذا الاختراع في شراكة مع شركة "لوكهيد".

وأثناء إقامته في الولايات المتحدة، كان أحمد بهجت يعمل عملا إضافيا إلى جانب دراسته ليساعده على تحمل مصاريف الإقامة، حتى استطاع أن يدخر قدرا من المال ساعده على تكوين شركة مع 8 مهندسين أمريكيين قبل أن ينهي دراسته.

بدأت الشركة عملها أثناء زيارة الرئيس السابق حسني مبارك للـولايات المتحدة عام 1984، الذي طالب الدكتور أحمد بهجت العودة لعمل في مصر قائلا له:"لو الناس مثلك لم يعودوا لمصر فمن سيطور البلد"، وكان لهذا اللقاء أثرا كبيرا جعله يقرر العودة إلى مصر.

كما سبق وأن طالبته جماهير الزمالك بالترشح لرئاسة النادي في فترة الاضطرابات، لإنقاذه من الأزمات لكنه لم يستطع بسبب انشغاله المستمر.

وتوفي صباح اليوم، رجل الأعمال الدكتور أحمد بهجت عن عمر يناهز 70 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

وأكدت شهد بهجت، ابنة رجل الأعمال الراحل، أن تفاصيل الجنازة والعزاء ستعلن قريبًا، بعد إنهاء الترتيبات، ونعتته على صفحتها بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، قائلة: "إن العين لتدمع و إن القلب ليحزن و إنا على فراقك يا أبي لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا .. إنا لله وإنا إليه راجعون"، داعية له بالرحمة والمغفرة.