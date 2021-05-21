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وفد من مجلس النواب يغادر القاهرة لحضور الدورة العادية للبرلمان الإفريقي

11:49 ص الجمعة 21 مايو 2021
وفد من مجلس النواب يغادر القاهرة لحضور الدورة العادية للبرلمان الإفريقي

مطار القاهرة الدولي

كتب - محمد عبيد:

غادر مطار القاهرة الدولي، الجمعة، وفد من مجلس النواب برئاسة النائب شريف الجبلي رئيس لجنة الشئون الأفريقية، متوجها إلى الإمارات في طريقه لجنوب أفريقيا، وذلك للمشاركة فى فعاليات الدورة العادية للبرلمان الإفريقي، والتى تعقد بميدراند غدا السبت وتستمر حتى 4 يونيو المقبل.

وتعقد الدورة لأول مرة بعد جائحة كورونا، ولم تعقد منذ عام 2019 بسبب الجائحة، وتبحث انتخاب مختلف هياكل ولجان البرلمان الإفريقي، إلى جانب استعراض آخر التطورات على الساحة الإفريقية، ودور البرلمانيين الأفارقة فى حل مختلف المشاكل، والقضايا التى تعاني منها القارة السمراء.

مطار القاهرة الدولي مجلس النواب شريف الجبلي البرلمان الإفريقي الإمارات

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