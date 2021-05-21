بث مباشر- لحظة وصول أول دفعة من المواد الخام لمطار القاهرة لتصنيع لقاح سينوفاك

كتب- محمود مصطفى:

استقبلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، صباح الجمعة، أول دفعة من من المواد الخام بمطار القاهرة، لتصنيع 2 مليون جرعة من لقاح سينوفاك الصيني.

وتستقبل وزيرة الصحة، على متن الطائرة 500 ألف جرعة من لقاح سينوفارم، في إطار جهود الدولة لتوفير لقاحات فيروس كورونا.

ويقدم "مصراوي" خدمة البث المباشر لاستقبال وزيرة الصحة للمواد الخام عبر الرابط التالي: