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​​الأسبوع المقبل.. "سياحة النواب" تناقش خطة التنمية الاقتصادية لوزارة السياحة والطيران

06:00 ص الجمعة 21 مايو 2021
​​الأسبوع المقبل.. "سياحة النواب" تناقش خطة التنمية الاقتصادية لوزارة السياحة والطيران

مجلس النواب

كتب- نشأت علي:

تناقش لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب خلال الأسبوع المقبل وعلى مدار 6 اجتماعات مشروعى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022 فيما يخص وزارة السياحة والهيئات التابعة لها، وكذلك فيما يخص وزارة الطيران المدنى والهيئات التابعة لها أيضًا.

كما ستناقش اللجنة طلب إحاطة مقدم من النائبة رانيا سمير الجزايرلى بشأن ضرورة إعادة إدراج محافظة الإسكندرية ضمن الخريطة السياحية لما تمتلكه المحافظة من مقومات سياحية تؤهلها لتكون جاذبة للسياحة.

مجلس النواب خطة التنمية الاقتصادية وزارة السياحة وزارة الطيران المدنى

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