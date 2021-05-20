ننشر تفاصيل اجتماع اللجنة الدائمة لبطاركة الكنائس الأرثوذكسية الشرقية عبر "zoom"

كتب- مينا غالي:

عقدت اللجنة الدائمة لاجتماع الآباء البطاركة الأرثوذكس الشرقيين بالشرق الأوسط اجتماعًا، من خلال برنامج zoom عبر شبكة الإنترنت. شارك فيه صاحبا النيافة الأنبا توماس أسقف القوصية ومير والأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الشمالية، وجرجس صالح سكرتير اللجنة عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وعن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية، شارك صاحبا النيافة مار ثاؤفيلس جورج صليبا مطران جبل لبنان والمطران مار أقليمس دانيال كوريه مطران بيروت.

بينما مثل الكنيسة الأرمينية، صاحبا النيافة المطران سيبوه سركسيان مطران طهران، والمطران مقار أشكوريان بكاثوليكوسية الأرمن الأرثوذكس.

تضمن جدول أعمال الاجتماع مناقشة ما تم في الحوارات المسكونية مع العائلة الأرثوذكسية البيزنطية، والكنيسة الكاثوليكية، والكنيسة الإنجليكانية.

كما نوقشت العلاقات مع المجالس المسكونية، مجلس الكنائس العالمي ومجلس كنائس الشرق الأوسط.

وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على موعد الاجتماع المقبل للآباء بطاركة الكنائس الأرثوذكسية الشرقية الثلاث. ​