وزير السياحة يتابع أعمال صيانة وترميم برج الساعة وجامع محمد علي بالقاهرة

كتب- يوسف عفيفي:

تفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، أعمال صيانة وترميم برج الساعة وجامع محمد على في قلعة صلاح الدين الأيوبي بالقاهرة.

جاء ذلك بمشاركة الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والعميد هشام سمير مساعد الوزير للشئون الهندسية والدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والدكتور نيفين نزار معاون الوزير لشئون المتاحف وعاطف الدباح مدير المكتب الفني للأمين العام.

شملت الجولة تفقد الأعمال الجارية في صحن الجامع وبيت الصلاة وبرج الساعة، ويهدف مشروع تطوير وترميم جامع محمد علي إلى إعادته إلى بريقه الأصلي لإظهار مواطن الجمال الفنية والآثرية به وتمت الأعمال على يد فريق عمل متخصص من مرممي المجلس الأعلى للآثار.