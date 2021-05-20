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​"الآياتا": 81% من ركاب الطائرات حول العالم موافقون على تناول لقاح كورونا شرطًا للسفر

10:41 م الخميس 20 مايو 2021
​"الآياتا": 81% من ركاب الطائرات حول العالم موافقون على تناول لقاح كورونا شرطًا للسفر

الإياتا

كتب- محمد عبيد:

أشاد الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الإياتا" بتزايد أعداد الدول التي قررت فتح حدودها أمام المسافرين الحاصلين على اللقاحات، استنادًا إلى أدلة علمية موثوقة، مشيرًا إلى أن أحدث البيانات تشير إلى أنه تم رفع قيود السفر أمام المسافرين الحاصلين على اللقاحات، بشكل كامل أو جزئي في أكثر من 20 دولة حول العالم.

وانضمت ألمانيا مؤخرًا إلى قائمة الدول التي خففت إجراءات الحجر الصحي على المسافرين الحاصلين على اللقاحات، حيث لا يخضعون حاليًا لإجراءات الحجر الصحي (باستثناء بعض الدول ذات معدلات الخطورة المرتفعة) كما ألغت ألمانيا الحجر الصحي المفروض على المسافرين الذين يحملون نتائج سلبية لفحص كورونا (باستثناء القادمين من بعض الدول ذات معدلات الخطورة المرتفعة).

وقال ويلي والش رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي: "نشهد تنامي الأدلة العلمية، التي تثبت دور اللقاحات في الحماية من الإصابة بفيروس كورونا، والحد من خطر انتشاره بشكل ملموس، وهو ما يقرّبنا أكثر من الواقع الذي تضمن فيه اللقاحات والفحوصات الطبية حريّة السفر دون الحاجة لفرض الحجر الصحي"، مضيفًا أن ألمانيا انضمت إلى 20 دولةً على الأقل حول العالم في اتخاذ هذه الخطوة المهمة لإعادة فتح حدودها أمام المسافرين الحاصلين على اللقاحات، والتي تقدّم مثالًا عن أفضل الممارسات التي يمكن اتباعها بسهولة من قبل الدول الأخرى.

ويشير استبيان أجراه الاتحاد الدولي للنقل الجوي، أن 81% من المسافرين الدوليين أبدوا استعدادهم لأخذ اللقاحات ليتمكنوا من السفر، كما وافق 74% من المشاركين في نفس الاستبيان على ضرورة توفير تجربة سفر جوي دون قيود للمسافرين الحاصلين على اللقاحات.

الإياتا لقاح كورونا الاتحاد الدولي للنقل الجوي الحجر الصحي

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