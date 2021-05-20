"مصر للطيران للصيانة" تجتاز تفتيش إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية

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كتب- محمد عبيد:

اجتازت شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، التفتيش الافتراضي الذي أجرته إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية FAA، على منشآت الشركة عبر تطبيق ZOOM للتواصل من خلال شبكة الإنترنت، بنجاح وتم تجديد الاعتماد الممنوح من FAA.

وأكد الطيار عمرو أبو العينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن الشركة تقدم أفضل مستوى فني مشرف يستحق التقدير والثناء، وأضاف أن هذة الشهادات تعمل على اجتذاب عملاء جدد لتوسيع نطاق تقديم الخدمة الفنية، التي تقدمها شركة الصيانة والأعمال الفنية، وقال إن توجيهات وزير الطيران المدني، الالتزام بالحفاظ على الاعتمادات الدولية بمختلف قطاعات الطيران المدني، وخاصة في ظل ما يمر به العالم من ظروف تفشي جائحة كورونا، وحرصًا على استمرارية تقديم الخدمات الفنية للعملاء بأعلى مستوى من الكفاءة.

وفي نفس السياق أضاف المهندس هاني صلاح الدين رئيس شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، أن اجتياز التفتيش يرجع إلى الجهود الكبيرة والمستمرة للعاملين بمختلف المواقع، والتي أثمرت عن الظهور بالمظهر اللائق خلال التفتيش، وأكد قدرة الشركة على اجتياز أي تفتيش على مدار العام، لما يتمتع به العنصر البشري من عناصر الكفاءة والدقة والالتزام، والحرص على تقديم أفضل خدمة فنية بأعلى كفاءة في كافة الأوقات.

وأضاف صلاح الدين أن هذه هي المرة الأولى، التي يتم فيها التفتيش افتراضيًا عبر شبكة الإنترنت، نظرًا للظروف الحالية التي سبّبها انتشار فيروس كورونا المستجد، وهذا يعكس مدى كفاءة الأفراد والقدرات التي تتمتع بها الشركة، وعدم تأثر المستوى الفني بالظروف التي يمر بها قطاع الطيران المدني العالمي.

وشمل التفتيش الإدارة العامة لتوكيد الجودة والسلامة، وهناجر الشركة والمخازن الفنية والاختبارات والخاصة بصيانة الوحدات، وورش وحدات الفرامل وورشة البطاريات، ومخزن الكيماويات ومخزن وحدات عجل الطائرات، ومخزن العدد والمعايرة ومعدات الدعم وبرامج التدريب.

ومن ناحية أخرى أثنى المفتشون من إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية على جودة الآداء، والتزام الأطقم الفنية بالتعليمات والتشريعات المنظمة لصيانة وعمرة الطائرات، واستمرار تقديم مستوى فني متميز تحت مختلف الظروف.