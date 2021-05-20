نجيب ساويرس ينعى الفنان سمير غانم: "زعلي عليك أكبر من أي تعزية"

كتب- يوسف عفيفي:

نعى رجل الأعمال نجيب ساويرس الفنان الراحل سمير غانم الذي توفى اليوم الخميس عن عمر يناهز 84 عامًا، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال ساويرس عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "زعلي عليك أكبر من أي تعزية".

وتوفى مساء اليوم الخميس، الفنان سمير غانم، عن عمر ناهز 84 عامًا، داخل أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.

ومن المقرر تشيع الجنازة غداً بعد صلاة الجمعة، وقد دخل الفنان سمير غانم قبل وفاته العناية المركزة، تحت أجهزة التنفس الصناعي، بسبب مضاعفات فيروس كورونا على الكلى .

وكان آخر ظهور للفنان سمير غانم، في أحد الإعلانات التجارية خلال شهر رمضان 2021.

سمير غانم من مواليد 15 يناير 1937، هو ممثل كوميدي مصري، تخرج في كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونوا معا فرقة «ثلاثي أضواء المسرح» الشهيرة، وهو فريق غنائي كوميدي لمع على المسرح من خلال تقديم مجموعة من الاسكتشات الكوميدية، كان أشهرها «طبيخ الملايكة» و«روميو وجوليت»، ثم قدم الثلاثة بعدها عددًا من الأفلام والمسرحيات الناجحة.

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