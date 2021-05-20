بعد تشكيل اللجنة المؤقتة.. كل ما تريد معرفته عن توفيق أوضاع الوسائل الإعلامية في مصر

كتب- مينا غالي:

شكل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر؛ أمس، لجنة مؤقتة في الفترة من 23 مايو 2021 إلى 30 مايو 2021 لتلقيث طلبات تراخيص الصحف والمواقع الإلكترونية والوسائل الإعلامية التي أقرها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وفي ٢٠ أبريل الماضي، سلم، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة كرم جبر عددًا من تراخيص عمل عدد من القنوات والمواقع الإليكترونية شملت قائمة القنوات 13 قناة، وهي "فرانس 24، الحدث اليوم، cbc، on، تايم سبورت، تايم سبورت 2، تايم سبورت 3، مصر قرآن كريم، cbc دراما، اكسترا نيوز، cbc سفرة، مصر البلد، ten"، كما سلّم المجلس تراخيص عدد من المواقع أبرزها "القاهرة 24 والكلمة والعقارية".

وتعد هذه المهلة الأخيرة التي حددها المجلس لتوفيق الأوضاع بعدما قام بمد المهلة أكثر من مرة، وحذر وسائل الإعلام المخالفة باتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها.

وينشر "مصراوي" أبرز التفاصيل عن توفيق أوضاع الوسائل الإعلامية وكيفية تقديم الطلبات على النحو التالي:

1- يتم تقديم طلبات توفيق الأوضاع يوميًا خلال الفترة 23 إلى 30 مايو الجاري من الساعة 12 ظهرًا حتى الساعة 2 ظهرًا بمقر المجلس بماسبيرو.

2- يأتي ذلك تنفيذًا للقانون رقم 180 لسنة 2018، حيث تنص المادة السادسة منه على عدم جواز تأسيس مواقع إلكترونية في جمهورية مصر العربية، أو إدارتها، أو إدارة مكاتب أو فروع لمواقع إلكترونية تعمل من خارج الجمهورية، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المجلس الأعلى وفق الضوابط والشروط التي يضعها في هذا الشأن.

3- مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية المقررة، للمجلس الأعلى في حالة مخالفة أحكام الفقرة السابقة اتخاذ الإجراءات اللازمة بما في ذلك إلغاء الترخيص، أو وقف نشاط الموقع أو حجبه، في حالة عدم الحصول على ترخيص سارٍ.

4- وفق القانون، يحق لذوي الشأن الطعن على القرار الصادر بذلك أمام محكمة القضاء الإداري.

5- بالنسبة لخطوات الإخطار لإصدار صحيفة ورقية وموقعها الـ Pdf:

1- طبـاعة نموذج الإخطار المتوافر على الموقع الرسمى للمجلس كل حسب نوعه:

- نموذج رقم 1 إخطار إصدار صحيفة أشخاص اعتبارية عامة (وزارات وهيئات حكومية).

- نموذج رقم 2 إخطار إصدار صحيفة شركات.

- نموذج رقم 3 إخطار إصدار صحيفة أحزاب سياسية.

- نموذج رقم 4 إخطار إصدار صحيفة جمعيات ونقابات واتحادات وأندية..

- نموذج رقم 5 إخطار إصدار صحيفة أشخاص طبيعية (أفراد).

- نموذج 6 طلب إخطار صحيفة ذات ترخيص أجنبي

2- بعد استيفاء البيانات والمستندات يتم تسليم النموذج بمقر المجلس.

3- بعد مراجعة الملف من قبل الموظف المسئول وبعد التأكد من الاستيفاء يتـــــــم عرض الطلب على لجنة إصدارات الصحف.

4- بعد رد اللجنة يتم العرض على أعضاء المجلس وفى حالة عدم الممانعة يتم توجيه خطابين إلى:

الأول: يرسل خطاب لدار الكتب والوثائق القومية – إدارة الدوريات لمنح الإصدار الجديد رقم إيداع.

الثاني: يرسل لصاحب الإخطار بعدم الممانعة مع صورة خطابنا لدار الكتب والوثائق القومية.

6- خطوات ترخيص موقع إلكتروني:

- طبـاعة النموذج المتوافر على الموقع الرسمى للمجلس كل حســــب نوعه.

- بعد استيفاء البيانات والمستندات يتم تسليم النموذج بمقر المجلس.

- بعد مراجعة الملف من قبل الموظف المسئول وبعد التأكد من الاستيفاء.

- يتم عمل أمر توريد بمبلغ الرسوم المقررة طبقاً لكل حالة.

- وبعد تسليم إيصال التوريد يتـــــــم عرض الطلب على لجنة تراخيص المواقع.

- بعد رد اللجنة يتم العرض على أعضاء المجلس ومن ثم يتم مخاطبة الجهة الطالبة بالقرار.

7- خطوات ترخيص قنوات وشركات نقل محتوى وشركات بث وأجهزة بث:

- طبـاعة النموذج المتوافر على الموقع الرسمى للمجلس كل حســــب نوعه.

- بعد استيفاء البيانات والمستندات يتم تسليم النموذج بمقر المجلس.

- بعد مراجعة الملف من قبل الموظف المسئول وبعد التأكد من الاستيفاء.

- يتم عمل أمر توريد بمبلغ الرسوم المقررة طبقاً لكل حالة.

- وبعد تسليم إيصال التوريد يتـــــــم عرض الطلب على لجنة التراخيص.

- بعد رد اللجنة يتم العرض على أعضاء المجلس ومن ثم يتم مخاطبة الجهة الطالبة بالقرار.

8- أوضح المجلس أن (17) تخصصاً تسمح للقنوات القائمة بالحصول على ترددات للقنوات التي تقدم نوعية واحدة من المحتوى ( المتخصصة ).

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