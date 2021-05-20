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"القابضة للمطارات": تأمين سلامة الحركة الجوية بين المجالين الجويين المصري والسوداني

08:16 م الخميس 20 مايو 2021
"القابضة للمطارات": تأمين سلامة الحركة الجوية بين المجالين الجويين المصري والسوداني

مطار القاهرة الدولي

كتب- محمد عبيد:

حضر المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، الدورة المنعقدة بالشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، والمتخصصة عن نظم الربط البياني والتقني، بين المجال الجوي المصري والمجال الجوي السوداني، والمعروفة باسم (OLDI/AIDC) بمقر الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية لعدد 54 من الموفدين من دولة السودان في الفترة من 17 مايو الجاري وحتى نهاية الشهر المقبل.

وقالت الشركة القابضة للمطارات، إن الدورة تأتي دعمًا للجهود المستمرة لتوطيد أواصر التعاون مع دولة السودان الشقيقة في مجال خدمات الملاحة الجوية، والذي يأتي بالإشارة للدور الفاعل لمصر على مستوى القارة الأفريقية.

وتابعت الشركة تهدف الدورة إلى توحيد الرؤى التشغيلية بين البلدين، بما يعزز مستويات تأمين سلامة الحركة الجوية، المتداولة بين المجال الجوي المصري والسوداني، حيث أشاد الموفدين بكفاءة المدربين وشمولية المحتوى التدريبي وكرم الضيافة المصري.

المهندس محمد سعيد محروس الشركة القابضة للمطارات مصر السودان

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