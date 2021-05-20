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وزير السياحة يلتقي زائرين من الأسر المصرية وطلاب الجامعات بمسجد محمد علي وبرج الساعة

08:13 م الخميس 20 مايو 2021
وزير السياحة يلتقي زائرين من الأسر المصرية وطلاب الجامعات بمسجد محمد علي وبرج الساعة

جانب من اللقاء

كتب- يوسف عفيفي:

التقى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بمجموعة من الزائرين من الأسر المصرية وطلاب الجامعات الذين حرصوا على التحدث معه عن السياحة والآثار المصرية، معربين عن سعادتهم بترميم برج الساعة.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك خلال جولته اليوم لتفقد مستجدات أعمال الترميم بمسجد محمد علي وبرج الساعة بقلعة صلاح الدين الأيوبي.

وهنأ الزائرين، على ما تقوم به الوزارة من جهد في مجال تعزيز المشاركة المجتمعية ورفع الوعي السياحي والأثري والمعرفي لدى فئات الشعب المصري بصفة وعامة والطلاب بمراحلهم العمرية المختلفة بصفة خاص. كما حرص الطلاب والأطفال على التقاط الصور التذكارية معه.

جدير بالذكر، أن الوزارة تعمل بصفة مستمرة على إعداد وتنظيم برامج لرفع الوعي السياحي والأثري لجموع الشعب المصري والفئات المتعاملة بصورة مباشرة مع السائحين، ودمج وإشراك المجتمعات المحلية المحيطة بالمناطق السياحية والأثرية، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.​

خالد العناني وزير السياحة والآثار الأسر المصرية مسجد محمد علي برج الساعة

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