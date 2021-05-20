Masrawy logo white

في مكالمة مع الرئيس السيسي.. "بايدن" يثمّن دور مصر في حل الأزمة الفلسطينية

07:43 م الخميس 20 مايو 2021
في مكالمة مع الرئيس السيسي.. "بايدن" يثمّن دور مصر في حل الأزمة الفلسطينية

الرئيس السيسي والرئيس الأمريكي

مصراوي:

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الأمريكي جو بايدن. وقال المتحدث الرسمي إن الاتصال تناول التباحث وتبادل الرؤى حول مستجدات القضية الفلسطينية وسبل التعاون من أجل وقف العنف والتصعيد في ظل التطورات الأخيرة.

وأعرب الرئيس الأمريكي عن تقديره وتثمينه لجهود الرئيس السيسي الحثيثة مع جميع أطراف القضية، وهي التحركات التي تتسم بالاتزان والحكمة من أجل تحقيق الأمن والسلام للمنطقة بأسرها، وهو ما يرسخ دور مصر التاريخي والمحوري في الشرق الأوسط وشرق المتوسط وأفريقيا لدعم الاستقرار وتسوية الأزمات، وهو الدور الذي تدعمه وتعول عليه الادارة الامريكية في المساهمة في احتواء التصعيد الحالي ووقف العنف.

كما أكد الرئيس الأمريكي تطلع بلاده لتعزيز العلاقات الثنائية مع مصر خلال المرحلة المقبلة بما يُمكّن الدولتين من مجابهة التحديات غير المسبوقة إقليميًا ودوليًا في ضوء الأولويات المشتركة بين البلدين الصديقين.

من جانبه أكد الرئيس خلال الاتصال أهمية علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الممتدة عبر مدار عقود طويلة في تحقيق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين ومواجهة التحديات المشتركة، مشددًا على أن ما يشهده المحيط الإقليمي من أزمات تهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها، إنما يفرض تعزيز التعاون والتشاور المنتظم بين مصر والولايات المتحدة لدرء تلك الأخطار.

وفيما يتعلق بالتطورات في الأراضي الفلسطينية، أكد الرئيس أهمية تكاتف جميع الجهود الدولية في الوقت الراهن لاحتواء التصعيد الخطير في الأراضي الفلسطينية، مشددًا على موقف مصر الثابت في هذا الصدد بالتوصل إلى حل جذري شامل للقضية الفلسطينية يضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة والطبيعية كسائر شعوب العالم في إقامة دولته وفق المرجعيات الدولية، ومن ثم انهاء حالة العنف والتوتر المزمنة في المنطقة وتحقيق الأمن والاستقرار بها.

وأضاف المتحدث الرسمي بأنه تم التوافق بين الجانبين خلال الاتصال على استمرار التشاور المنتظم وتبادل وجهات النظر، وكذلك تعزيز التنسيق المتبادل المثمر بين الاجهزة المختصة بين البلدين خلال الفترة المقبلة لاحتواء تصعيد الموقف وكذلك لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك على مختلف المستويات الثنائية والإقليمية والدولية.

السيسي الرئيس الأمريكي جو بايدن الأزمة الفلسطينية قطاع غزة القدس

الخبر التالى:

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمنظومة الري الحديث

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1160

إصابات اليوم

57

وفيات اليوم

1003

متعافون اليوم

249238

إجمالي الإصابات

14498

إجمالي الوفيات

183696

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:وفاة الكوميديان الكبير سمير غانم عن عمر يناهز الـ84 عامًا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا