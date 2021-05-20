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حدث في 8 ساعات| استعدادات الشواطئ لاستقبال الزائرين.. وإغلاق كلي لمحور اللبيني عند تقاطع الأربعين

07:39 م الخميس 20 مايو 2021
حدث في 8 ساعات| استعدادات الشواطئ لاستقبال الزائرين.. وإغلاق كلي لمحور اللبيني عند تقاطع الأربعين

حدث في 8 ساعات

كتب- يوسف عفيفي:

شهدت مصر، اليوم الخميس، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية أبرزها، الرئيس عبدالفتاح السيسي على قرض بـ 50 مليون دولار من البنك الدولي لمواجهة كورونا، والحكومة تسعى لإعطاء لقاح فيروس كورونا للمواطنين في أسرع وقت، والحجر الصحي يمنع دخول 7 هنود مصابين بـ"كورونا" بمطار القاهرة، وشركات الطيران توضح شروط السفر إلى المملكة العربية السعودية، واستعداد الشواطئ العامة بالإسكندرية لاستقبال الزائرين خلال الصيف.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء الرئيس السيسي فيروس كورونا لقاح كورونا سيارة إسعاف القدس محور اللبيني

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