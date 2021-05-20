"الصحفيين" تعلن موعد صرف بدل التدريب والتكنولوجيا بالصحف الخاصة والحزبية

كتب- مينا غالي:

كشف محمد شبانة، أمين عام نقابة الصحفيين، أنه سيتم صرف بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين بالصحف الخاصة والحزبية يوم الاثنين المقبل، وسيصرف كاملًا كما هو.

وكانت قد أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة أنه تم إرسال بدل التدريب والتكنولوجيا للمؤسسات الصحفية القومية عن شهر مايو 2021 يوم أمس الأربعاء الموافق 19 مايو 2021.

وأكدت الهيئة على ضرورة بدء المؤسسات في صرف البدل لمستحقيه فور وصوله.