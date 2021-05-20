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الصحة: تلقي لقاح كورونا يقوي المناعة ويحمي من انتقال عدوى كورونا

06:27 م الخميس 20 مايو 2021
الصحة: تلقي لقاح كورونا يقوي المناعة ويحمي من انتقال عدوى كورونا

لقاح كورونا

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت وزارة الصحة والسكان انفوجرافيك عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، يوضح أن تلقي لقاح كورونا يقوي مناعتك ويحمي من حولك من انتقال عدوى فيروس كورونا (كوفيد-19).

ونصحت الوزارة المواطنين بالتسجيل وحجز اللقاح من خلال الموقع الإلكتروني www.egcovac.mohp.gov.eg

وللمزيد من الاستفسار عن اللقاح يرجى الاتصال على الخط الساخن: 15335.

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لقاح كورونا انتقال عدوى كورونا فيروس كورونا وزارة الصحة

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