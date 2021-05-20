بـ10 ضوابط.. كيف استعدت الشواطئ العامة بالإسكندرية لاستقبال الزائرين خلال الصيف؟

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، ضوابط والاستعداد الخاصة بشأن إعادة فتح الشواطئ العامة، مؤكداً استعداد الشواطيء بكامل طاقتها لفتحها أمام الزائرين.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك في ضوء تعليمات مجلس الوزراء الخاصة بإعادة فتح الشواطئ والحدائق والمنتزهات يوم السبت ٢٢ مايو.

وتضمنت الاستعدادات لفتح الشواطئ بمحافظة الإسكندرية، 10 ضوابط على النحو التالي:

1- إلزام مستأجري الشواطئ بتطبيق الإجراءات الإحترازية التي أصدرها مجلس الوزراء، وفرض الغرامات على مستأجري الشواطئ المخالفة لتطبيق الإجراءات الإحترازية قد تصل إلى فسخ التعاقد.

2- إلزام أطقم عمال الشواطئ بإرتداء الكمامات.

3- توعية المواطنين بارتدائها في حال التواجد على رمال الشواطئ.

4- توزيع نشرات توعية على رواد الشواطئ للتذكير بالإجراءات الواجب اتخاذها.

5- التنبيه على منافذ البيع بالشواطئ باستخدام أدوات أحادية الاستعمال عند تقديم المشروبات أو الأطعمة.

6- الالتزام بوجود جهاز قياس درجات الحرارة على بوابات الشواطئ.

7- التأكد من وجود مسافات بينية ٤ متر بين كل شمسية وأخرى.

8- التعقيم المستمر والدائم لوحدات خلع الملابس ودورات المياه.

9- المرور المستمر لمفتشي الإدارة المركزية للسياحة والمصايف على الشواطئ للتأكد من التزام الجميع بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

10- توافر اسطوانات أكسيجين بالوحدات الطبية على الشواطئ.

وشدد اللواء رشاد، على منع الاكراميات بالإكراه، مع ضرورة حسن معاملة المواطنين، مؤكداً أن عملية المرور والتفتيش سيكون يوميا على الشواطئ.