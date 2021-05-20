بروتوكول تعاون بين التضامن الاجتماعي وتنسيقية شباب الأحزاب لإطلاق مبادرة "كلنا بنساعد"

(مصراوي):

وزارة التضامن تبذل مجهودات كبيرة لصالح المواطن على الأرض في مختلف المجالات والأنشطة ونرغب في دعم القضايا التنموية

وقعت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والنائب عمرو يونس أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو اللجنة العامة بمجلس النواب بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

ويتضمن بروتوكول التعاون إطلاق مبادرة "كلنا بنساعد" كأولى مبادرات التعاون بين الطرفين، حيث تعمل المبادرة على التعاون المشترك بينهما فيما يخص طلبات المواطنين التي ترد لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن طريق أعضائها وتتعلق بأنشطة ومبادرات وزارة التضامن الاجتماعي المختلفة مثل برنامج "تكافل وكرامة" و"فرصة"، والمعاشات والتأمينات، وغيرها من البرامج على أن تقوم المبادرة بتسهيل الإجراءات خاصة لكبار السن وذوي الإعاقة من المواطنين الذين لا يجيدون التعامل مع الوسائط الرقمية والتكنولوجيا والتواصل المباشر مع الوزارة سواء مركزيًا أو عن طريق المديريات، لتذليل كافة العقبات التى تواجه المواطنين.

كما اتفقت وزارة التضامن وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على التعريف والترويج الإعلامي للبرامج المختلفة الخاصة بالوزارة من خلال صفحات تنسيقية شباب الأحزاب على شبكات التواصل الاجتماعي وأعضائها، بالإضافة إلى المشاركة في حملات التوعية المختلفة التي تقوم بها وزارة التضامن الاجتماعي وتوسيع نطاق تأثيرها وفاعليها، وتشجيع الشباب على الانخراط في العمل التطوعي والأهلي.

وأضافت القباج أن توجه الدولة يركز على الشراكة مع الشباب، كما أن مؤتمرات الشباب وتوصياتها تؤكد أن الشباب عنصر مهم وفاعل، خاصة أن الدولة لن تنهض إلا بسواعد أبنائها، مشيرة إلى أن ما أظهره الشباب خلال السنوات السابقة يؤكد أن المستقبل مبشر للغاية، مشيدة بالدور الكبير الذي تلعبه تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة ليست مسئولة عن برامج إحسانية، وإنما مسئولة عن برامج تنموية، وتسعى لوجود مجتمع مدني قوى، كما أنها تشارك الشباب في قنوات التطوع المختلفة، خاصة أن الوزارة تركز على جذب أكبر عدد من المتطوعين، كما أن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 بها جزءًا كبيرًا عن التطوع، مضيفة أن الوزارة معنية بمشاركة الشباب في قضايا المجتمع، لذلك ترحب بمشاركة التنسيقية كسفراء للقضايا المجتمعية والقضايا التنموية التي يجب أن تصل للشباب.

وأكدت القباج أن وزارة التضامن الاجتماعي تشجع الشباب على العمل والإنتاج، حيث ترفع شعار "شباب مصر المنتجين"، ومتوقع أن تطلق قريبًا معرض "الطلاب المنتجين"، على غرار معرض الأسر المنتجة، لحث الشباب على العمل والإنتاج.

وقال عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد وعضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إن هناك تنسيقًا مستمرًا بين وزارة التضامن الاجتماعي، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من أجل إطلاق مبادرة " كلنا بنساعد"، مشيرًا إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تبذل مجهودات كبيرة لصالح المواطن على الأرض في مختلف المجالات والأنشطة.

وأضاف عثمان أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لديها قيادات تنفيذية في مختلف محافظات الجمهورية، وتستطيع الوصول إلى المواطن، كما أن الفترة الماضية شهدت إطلاق عدد من المبادرات مع عدد من الوزارات، مشيرًا إلى أنهم يسعون لخدمة المواطن المصري وتحقيق كل احتياجاته من خلال مبادرة "كلنا بنساعد".