مرصد مكافحة التدخين يُحذر: جهود المواجهة في مصر ترجع إلى الخلف



كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور عصام المغازي، رئيس جمعية مكافحة التدخين والدرن وأمراض الصدر، ومدير مرصد مصر لمكافحة التبغ، إن جهود الدولة لمكافحة التبغ شهدت تراجعا خطيرا منذ دخول أولى منتجات التبغ المسخن رسميا إلى السوق المصري في يناير الماضي، حيث قامت الشركة المنتجة بالترويج بطرق مختلفة مخالفة للقوانين لنشر منتجات جديدة تحت إدعاء أنها اقل ضررا.

وأضاف، المغازي في بيان اليوم الأربعاء، أن ادعاء تلك الشركات غير حقيقي ولم يثبت اطلاقا حتى الان، وقامت بنفيه منظمة الصحة العالمية لعدم وجود الدليل العلمي المثبت لتلك الإدعاءات، مشيرا إلى أن مصر تعتبر من أكثر الدول التي ينتشر فيها التدخين، فوفقا لمؤشرات البحث الذي أجرته المنظمة بالتعاون مع وزارة الصحة عام 2017 اتضح أن حوالى 25% من الشعب المصري من المستخدمين للتبغ بنسبة 22.8%.

وتابع: "تُقدر عدد الوفيات المتعلقة بالتدخين في مصر بنحو 170 ألف حالة وفاة سنويا، وأنه يتم إنفاق نحو 3.2 مليار جنيه سنويا على علاج الأمراض المتعلقة باستهلاك التدخين، كما أن المصريين يستهلكون 84 مليار سيجارة سنويا".

وأشار مدير مرصد مصر لمكافحة التبغ، إلى أن مصر قد خطت مصر خطوات جيدة في مكافحة التبغ، فأصدرت القوانين التي تضمن تقليل الاخطار الناتجة عن التدخين وهي قوانين وجهود عديدة بدأت منذ عام 1981 ومنها القانون 85 لسنة 2002 وقانون 154 لسنة 2007 كما وقعت على الاتفاقية الاطارية لمكافحة التبغ عام 2005 حيث تعهدت الدول بخفض استهلاك التبغ بنسبة 30 %، كهدف عالمي، قبل حلول عام 2025.

وتابع: "للأسف فقد شهدت هذه الجهود تراجعا خطيرا منذ دخول أولى منتجات التبغ المسخن رسميا إلى السوق المصري في يناير الماضي، أيضا في مخالفة صارخة لقوانين مكافحة التدخين قامت الشركات باستخدام الفنانين والمشاهير على الإنترنت في الترويج للمنتج الجديد وكذلك تقدم تسهيلات وعروض للجمهور وخاصة الشباب من خلال أكشاك مميزة في المولات، وكل هذا يجرمه القانون المصري لمكافحة التبغ بمنع الترويج والاعلان عن منتجات التبغ بكل صوره واشكاله. ومن المنتظر زيادة هذه المخالفات مع دخول شركات جديدة سوق التبغ المسخن في مصر خلال الشهور القليلة القادمة".

واستنكر المغازي، ما وصفه بالقرار الصادم بإلغاء وضع الصور التحذيرية على علب التبغ المُسخن بعد مهلة زمنية، مما يعنى أن أي شركة تريد طرح منتج التبغ المسخن سيتوجب عليها طباعة الصورة التحذيرية في الوقت الحالي، ولحين مرور فترة انتقالية، ويمكن بعدها الاكتفاء بكتابة العبارات فقط دون الصورة.

ودعا مدير مرصد مكافحة التبغ، الحكومة إلى مراجعة مواقفها من منتجات التبغ المسخن خاصة ان كل قوانين مكافحة التدخين المصرية تتحدث عن منتجات التبغ بصفة عامة دون تحديد، مشددا على أن صحة المواطن المصري تعتلى مكانة مرتفعة لدى القيادة السياسية ويتضح ذلك من المبادرات الرئاسية الناجحة للكشف وعلاج الأمراض غير السارية كأمراض السكر والقلب والأوعية الدموية والسرطان وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة والتي يعتبر استخدام التبغ هو المسبب الرئيسي لها.