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للمصريين بالخارج.. "الهجرة" تكشف عن كيفية الاستثمار في البورصة المصرية

04:37 م الخميس 20 مايو 2021
للمصريين بالخارج.. "الهجرة" تكشف عن كيفية الاستثمار في البورصة المصرية

السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة

كتب- أسامة علي:
كشفت وزارة الهجرة، عن كيفية الاستثمار في البورصة المصرية للمصريين بالخارج.

وقالت الوزارة، أنه لكل المصريين بالخارج الراغبين في الاستثمار في البورصة المصرية ويودون الحصول على مزيد من التفاصيل والمعلومات بخصوص ذلك، يمكنكم الاطلاع على كتيب "هنتعلم بورصة" من خلال الرابط التالي:

https://egx.com.eg/.../d1e82204.../learn-about-EGX-AR.aspx

كما يمكن أيضا زيارة الصفحة الرسمية للبورصة المصرية على فيسبوك عبر الرابط التالي:
https://www.facebook.com/EgyptianExchangeEGX/

وبحسب مؤسسة البورصة المصرية أيضا، فإنه يجري إعداد قائمة بأسماء شركات الوساطة المشاركة في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة الهجرة والبورصة، ومن خلال فريق العمل في شركة الوساطة التي سوف يختارها المستثمر من هذه القائمة، سيقوم بفتح الحساب في البورصة على أن يقدم فريق هذه الشركة الاستشارة المالية التي تناسب اختياراته.

المصريين بالخارج البورصة المصرية وزيرة الهجرة نبيلة مكرم

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