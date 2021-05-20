شركات الطيران توضح شروط السفر إلى المملكة العربية السعودية

كتب- محمد عبيد:

أعلنت شركات الطيران بمطار القاهرة الدولي، التي تسير رحلات إلى السعودية، عن بدء تطبيق شروط جديدة لدخول المسافرين إلى السعودية، على أن يتم العمل بها اعتبارًا من اليوم الخميس، وذلك بناء على تعليمات سلطة الطيران المدني بالمملكة.

وألزمت سلطة الطيران المدني بالسعودية- شركات الطيران ووكلاء السياحة بعدة شروط للسماح بدخول كل من "السعوديين - الدبلوماسيين - الكوادر الطبية" وهي:

- عمل فحص pcr قبل السفر لمن هم فوق 8 أعوام قبل السفر بـ 72 ساعة.

- الخضوع لحجر مؤسسي لمدة ٧ أيام، و إجراء فحصين PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد، الأول عند الوصول والثاني بعد مرور ٦ أيام في الحجر المؤسسي.

ويستثنى من ذلك عدة فئات مع تقديم المستندات المؤكدة خضوعهم لهذه الاستثناءات وهي:

1- المواطنون والمواطنات وزوجة المواطن، وزوج المواطنة، وأبناء وبنات المواطنة، والعمالة المنزلية المرافقة لأي من الفئات المذكورة في هذه الفقرة الفرعية، على أن يطبق على غير المحصنين منهم الحجر الصحي المنزلي لمدة 7 أيام، وأن يتم إجراء فحص PCR لهم في نهاية مدة الحجر ابتداءً من اليوم السادس مع تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تحددها وزارة الصحة.

2- العمالة المنزلية غير المحصنة المرافقة لمقيم محصن، على أن يطبق على غير المحصنين منهم الحجر الصحي المنزلي لمدة 7 أيام، وأن يتم إجراء فحص (PCR) لهم في نهاية مدة الحجر ابتداءً من اليوم السادس مع تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تحددها وزارة الصحة.

3- المحصنون ومرافقوهم دون سن 18 من المواطنين والمقيمين، على أن يطبق على غير المحصنين منهم الحجر الصحي المنزلي لمدة 7 أيام، وأن يتم إجراء فحص (PCR ) لهم في نهاية مدة الحجر ابتداء من اليوم السادس مع تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تحددها وزارة الصحة .

4- الوفود الرسمية.

5- من يحملون تأشيرة دبلوماسية والدبلوماسيونً وعوائلهم المقيمين، على أن يتم تطبيق إجراءات الحجر الصحي في منازلهم حسب ما تعتمده وزارة الصحة.

6- طواقم الملاحة الجوية.

7- من له علاقة بسلاسل الإمدادات الصحية حسبما تراه وزارة الصحة.

وأوضحت السلطة أن جميع الركاب غير المشمولين في الفئات المستثناة دفع قيمة الحجر المؤسسي وفحص PCR، قبل السفر من خلال مكتب الوكلاء المعتمدين، وسيتم إصدار قسيمة (EMD) سيتوجب تقديمها عند إنهاء إجراءات السفر، ويستثنى من عمل الفحصين (PCR) للقادمين من خارج السعودية جميع من هم دون سن الـ8 سنوات.