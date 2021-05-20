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أكاديمية مصر للطيران تحصل علي الاعتماد الأوروبي لأحدث أجهزة التدريب

04:02 م الخميس 20 مايو 2021
أكاديمية مصر للطيران تحصل علي الاعتماد الأوروبي لأحدث أجهزة التدريب

أكاديمية مصر للطيران

كتب- محمد عبيد:
أعلن الطيار عمرو أبوالعينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، عن حصول أكاديمية مصر للطيران للتدريب على اعتماد الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران المدني (EASA)، لأحدث أجهزتها للطيران التمثيلي من طراز A220 - 300، وذلك بأعلى مستويات التأهيل.

وتابع أبوالعينين، ان ذلك ضمن توجيهات وزارة الطيران المدني، بإتباع المعايير الدولية في مجالات النقل الجوي المختلفة، واستمرارًا لنجاحات أكاديمية مصر للطيران للتدريب في الحصول على الشهادات الدولية الجديدة.

من جانبه أشاد وفد الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران المدني (EASA)، بالحالة الفنية للجهاز، حيث يعد جهاز الطيران التمثيلي من طراز A220 الأول في منطقة الشرق الأوسط، وتعد هذه الإعتمادات إضافة جديدة قوية لامكانيات الأكاديمية.

أكاديمية مصر للطيران أجهزة التدريب الاعتماد الأوروبي عمرو أبوالعينين

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