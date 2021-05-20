بعد حضوره حفل الزفاف.. وزير النقل يكشف هديته لكريمة نجل قائد قطار القاهرة ـ أسوان

كتب- أسامة علي:

قال الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، إنه على استعداد لتكرار وحضور حفل زفاف خاص بأي قائد قطار أو عامل مزلقان، إذا كان مجتهدا في عمله.

وحضر الفريق كامل الوزير، حفل زفاف أحد قائدي قطارات النوم 86 القاهرة - أسوان، بمدينة أسوان، ثاني أيام عيد الفطر المبارك، تلبية لدعوة والد العروس.

وأوضح وزير النقل، في تصريحات له، أن قائد قطار أسوان، الذي حضر حفل زفاف كريمته، الأسبوع الماضي، قام بعمل بطولي و أنقذ الجرار قبل أن يصطدم في السيارة، ومنَع وقوع كارثة، مضيفا "أنا هحضر فرح أى عامل مزلقان أو قائد قطار محترم وشايف شغله كويس".

وأوضح وزير النقل أنه قام بتكريم قائد القطار بشهادة تقدير و مظروف مغلق به " 2000 جنيه" مكافأة له.

وأضاف الوزير:"أثناء حضور فرح ابنة قائد القطار، أهديت العروسة "نقطة" ودا عرف عندنا في الأرياف، اننا لازم ننقط العريس والعروسة في الفرح".