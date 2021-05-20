الحجر الصحي يمنع دخول 7 هنود مصابين بـ"كورونا" بمطار القاهرة

كتب- محمد عبيد:

منعت سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، الخميس، 7 ركاب من الدخول، وذلك بعد اكتشاف إصابتهم بفيروس كورونا، فور وصولهم علي رحلة الخطوط العمانية، وقررت إعادتهم على نفس الرحلة التي وصلوا عليها.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار إن أطباء الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين، فحصوا 7 ركاب هنود من بين 88 هنديا، عبر الجهاز الجديد بالمطار، فور وصولهم من الهند عن طريق رحلة تابعة للخطوط العمانية، وصلت من العاصمة مسقط، وتبين إصابتهم بفيروس كورونا، بالرغم من حملهم تحليل pcr سلبي، إلا إن أطباء الحجر الصحي، أجروا لهم مسحة طبية وتم وضعها على الجهاز، وبعد 10 دقائق تبين أنهم مصابون بالفيروس، وتم عزلهم بإحدى صالات المطار، وإعادتهم على نفس الرحلة التي وصلوا عليها.

وأشارت المصادر إلى أن سلطات الحجر الصحي بالمطار أبلغت جميع شركات الطيران العاملة بمطار القاهرة الدولي ، بضرورة إخطارها بأسماء الركاب القادمين من الدول الموبوءة بالفيروس المتحور تسهيلا للإجراءات.

وتابعت المصادر:" أن أغلب الشركات لا تتعامل مع جنسيات هندية في الوقت الحالي بسبب توقف خطوط الطيران مع الهند، باستثناء شركات معينة".