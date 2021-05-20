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مدبولي: توفير أكثر من 5 ملايين جرعة من لقاح فيروس كورونا.. الشهر المقبل

01:11 م الخميس 20 مايو 2021
مدبولي: توفير أكثر من 5 ملايين جرعة من لقاح فيروس كورونا.. الشهر المقبل

رئيس الوزراء خلال تفقده مركز لقاحات كورونا الرئيسي

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه سيتم توفير أكثر من 5 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا، الشهر المقبل.

وأضاف في مؤتمر صحفي، الخميس، خلال تفقده مركز تلقي اللقاحات الرئيس بأرض المعارض بمدينة نصر، أن الدولة تتنوع في الحصول على أكثر من نوع من اللقاحات، وتم تطعيم المواطنين بأكثر من 2.2 مليون جرعة الأٍسبوع الماضي.

وتابع رئيس الوزراء:" الدولة تسعى لإعطاء نعطي اللقاح لأكبر عدد للمواطنين في أسرع وقت، وأناشد المواطنين التسجيل لتلقي هذا اللقاح"، مشيرا إلى أن جميع أنواع اللقاحات التي تم اعتمادها آمنة، ويتلقاها العالم له".

وأوضح مدبولي:"الهدف من الحصول على اللقاح هو تأمين أهالينا من حدة الإصابة بهذا المرض، ومنظمة الصحة العالمية أكدت تلقي اللقاح يقلل من حدة المرض، وتجعل المواطن لا يذهب إلى المستشفى".

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