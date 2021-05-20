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مدبولي يوجه رسالة للمواطنين بشأن التسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا

01:09 م الخميس 20 مايو 2021
مدبولي يوجه رسالة للمواطنين بشأن التسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا

د مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تتيح وتوفر أكبر قدر من اللقاحات لفيروس كوورنا للمواطنين.

وأضاف، في مؤتمر صحفي، الخميس، خلال تفقده مركز تلقي اللقاحات الرئيسي بأرض المعارض بمدينة نصر، أن الدولة تتنوع في الحصول على أكثر من نوع من اللقاحات، وتم تطعيم المواطنين بأكثر من 2.2 مليون جرعة الأٍسبوع الماضي، والدولة تسعى لإعطاء اللقاح لأكبر عدد للمواطنين في أسرع وقت، وأناشد المواطنين التسجيل لتلقي هذا اللقاح". مشيرا إلى أن جميع أنواع اللقاحات التي تم اعتمادها آمنة، ويتلقاها العالم له".

وأوضح مدبولي أن "الهدف من الحصول على اللقاح هو تأمين أهالينا من حدة الإصابة بهذا المرض، ومنظمة الصحة العالمية أكدت تلقي اللقاح يقلل من حدة المرض، وتجعل المواطن لا يذهب إلى المستشفى".

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