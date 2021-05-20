Masrawy logo white

اليوم.. تنسيقية شباب الأحزاب توقع بروتوكول تعاون مع التضامن

03:00 ص الخميس 20 مايو 2021
اليوم.. تنسيقية شباب الأحزاب توقع بروتوكول تعاون مع التضامن

تنسيقية شباب الأحزاب

أعلنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه من المقرر أن توقع اليوم الخميس، بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

وأشارت تنسيقية شباب الأحزاب في بيان لها، أن بروتوكول التعاون يأتي في إطار التعاون مع الوزراة في ملفات دعم وتمكين الأسر المنتجة وذوي الإعاقة ومحدودي الدخل.

وافتتحت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اليوم مقراً لنوابها في مجلسي الشيوخ والنواب، بأحد مناطق وسط القاهرة، بالقرب من المجلسين، حتى يتسنى للنواب التجمع والتنسيق فيما بينهم ومناقشة خطط العمل تحت قبة البرلمان، دون أن يتكبدوا عناء التنقل لمسافات طويلة، قد تعيقهم عن ممارسة عملهم بأفضل شكل ممكن.

كما افتتحت التنسيقية اليوم استوديو خاص بمركزها الإعلامي، لتنتج من خلاله المادة الفيلمية المصورة والمكتوبة الخاصة ببياناتها الصحفية، وبيانات ممثليها في مجلسي النواب والشيوخ.

تنسيقية شباب الأحزاب بروتوكول تعاون وزارة التضامن الاجتماعي الأسر المنتجة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1160

إصابات اليوم

57

وفيات اليوم

1003

متعافون اليوم

249238

إجمالي الإصابات

14498

إجمالي الوفيات

183696

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:الانخفاض يتواصل.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأربعاء

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا