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بـ 15 ألف جنيه مقدم.. الأوقاف تعلن عن وحدات سكنية بالسادات والعاشر من رمضان (شروط وتفاصيل)

04:30 ص الخميس 20 مايو 2021
بـ 15 ألف جنيه مقدم.. الأوقاف تعلن عن وحدات سكنية بالسادات والعاشر من رمضان (شروط وتفاصيل)

وحدات سكنية

كتب - محمود مصطفى:

أعلنت هيئة الأوقاف المصرية، فتح باب الحجز للوحدات السكنية المتبقية بمشروعي إسكان الشباب بمدينتي السادات محافظة المنوفية و العاشر من رمضان بالشرقية للجمهور من جميع المحافظات اعتبارا من 1/6/2021م وحتى 30/6/2021م.

وأوضحت هيئة الأوقاف، أنه سيتم إجراء القرعة العلنية مع تحصيل قيمة جدية حجز من مبلغ وقدره 15000، لنموذج رقم (2)، و 20000 لنموذج رقم (3) وتحصيل مبلغ 300ج ثمن كراسة الشروط.

وأشارت إلى أنه من يرغب فى التقدم تقديم ملف يحتوى على الاتى:-
1- أصل مفردات مرتب حديثة للزوج والزوجة ولا يزيد الدخل عن 4750ج للمتزوج ولا يزيد عن 3500ج للأعزب.

2- صورة بطاقة الزوج والزوجة سارية.

3- صورة قسيمة الزوج للمتزوج


4- أصل إيصال مرافق حديث ( كهرباء – غاز – مياه )
5- صورة ايصال جدية الحجز.
6- كراسة الشروط.

ثانيا:- مد فترة سداد باقى المقدمات للذين منطبق عليهم شروط وزارة الاسكان والعاملين المتقدمين بقطاع الأوقاف اعتبارا من 1/4/2021 وحتى 30/6/2021م.

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وحدات سكنية هيئة الأوقاف المصرية مشروع إسكان الشباب مدينة السادات

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