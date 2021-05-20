بـ 15 ألف جنيه مقدماً.. الأوقاف تعلن عن وحدات سكنية بالسادات والعاشر من رمضان (شروط وتفاصيل)

كتب- محمود مصطفى:

أعلنت هيئة الأوقاف المصرية فتح باب الحجز للوحدات السكنية المتبقية بمشروعي إسكان الشباب بمدينتي السادات محافظة المنوفية والعاشر من رمضان بالشرقية للجمهور من جميع المحافظات اعتبارا من 1/6/2021م وحتى 30/6/2021م.

وأوضحت هيئة الأوقاف أنه سيتم إجراء القرعة العلنية مع تحصيل قيمة جدية حجز وهو مبلغ 15000، لنموذج رقم (2)، و20000 لنموذج رقم (3) وتحصيل مبلغ 300ج ثمن كراسة الشروط.

وأشارت إلى أنه من يرغب فى التقدم فعليه تقديم ملف يحتوى على:

1- أصل مفردات مرتب حديثة للزوج والزوجة ولا يزيد الدخل عن 4750ج للمتزوج ولا يزيد عن 3500ج للعزب.

2- صورة بطاقة الزوج والزوجة سارية.

3- صورة قسيمة الزوج للمتزوج

4- أصل إيصال مرافق حديث (كهرباء – غاز – مياه)

5- صورة إيصال جدية الحجز.

6- كراسة الشروط.

ثانيا- مد فترة سداد باقى المقدمات للمنطبق عليهم شروط وزارة الاسكان والعاملين المتقدمين بقطاع الأوقاف اعتبارا من 1/4/2021 وحتى 30/6/2021م.